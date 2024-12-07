各地民眾持續集會抗議　促尹錫悅下台

在南韓國會處理總統尹錫悅彈劾案前夕，全國各地各階層民眾周五（6日）舉行燭光集會和街頭遊行，要求尹錫悅下台。當地警方表示，預計周六（7日）亦將有多達20萬人參加在首爾舉行的抗議集會。警方計劃部署230名警力，屆時在首爾市中心和汝矣島部分區域實施交通管制。

尹錫悅日前實施緊急戒嚴引發軒然大波，全國各地已連續3天舉行大規模集會。在釜山市、大田市、光州市、大邱市、濟州道、蔚山市等多地，周五有多個民間組織代表和市民走上街頭示威，包括學生、上班族以至宗教、法律、醫療界等人士，手持燭光和口號牌，敦促尹錫悅下台。另有大專院校教授、教員和退休教師發表「時局宣言」，譴責尹錫悅宣布緊急戒嚴嚴重破壞民主主義，並敦促國會通過尹錫悅彈劾案，並嚴懲相關涉案人員。

首爾地方警察廳周五發聲明指，周六在首爾市中心和國會所在地首爾汝矣島，將有大規模集會遊行。其中規模最大的一場是在國會附近的集會，示威者將等候國會有關尹錫悅彈劾案表決結果。主辦方原打算在2016年要求時任總統朴槿惠下台的示威地點、首爾民主聖地光化門廣場集會，但為加強向對彈劾案猶疑的執政黨國民力量黨施壓，決定改到國會附近。當地最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）也將在國會附近集會，另有保守派團體在光化門示威，抗議國會就「非法彈劾」表決，料有1.5萬人參加。