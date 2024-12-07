叛軍兵臨第三大城市　傳真主黨抵達應戰

敍利亞反對派武裝周五（6日）宣布推進至中部的第三大城市霍姆斯市郊，進攻首都大馬士革以北最後一道屏障。敍利亞軍方消息人士透露，黎巴嫩真主黨部隊正鎮守霍姆斯以北防線。霍姆斯成千上萬居民周四（5日）晚開始逃往地中海沿岸的政府根據地尋求庇護，俄羅斯在該區設有海軍和空軍基地。據報，伊朗周五開始撤離其在敍利亞的軍事指揮官和人員到伊拉克、黎巴嫩等鄰國。

領導進攻的沙姆解放組織在即時通訊程式Telegram宣布，武裝部隊已解放霍姆斯郊區最後一個村莊，兵臨城下，呼籲霍姆斯的政府軍叛變。反對派武裝消息人士周六（7日）透露，他們已佔領靠近約旦邊境的敍利南部城市德拉亞，達成協議讓當地政府軍和官員安全撤離前往首都大馬士革，同時佔領納西布口岸部分地區。一旦反對派武裝佔領霍姆斯，將可切斷大馬士革與地中海沿岸的連接，當地是總統巴沙爾．阿薩德的阿拉維派據點。

與此同時，消息指獲美國支持的反對派武裝敍利亞民主部隊（SDF），周五已攻陷敍利亞東部城市代爾祖爾，連同第二大城市阿勒頗、第四大城市哈馬和德拉亞在內，政府軍一周內失去了四座主要城市，並推進至靠近伊拉克邊境的阿布卡馬爾口岸。國營傳媒報道，政府軍周五在敍利亞及俄羅斯空軍支援下，使用火炮、導彈和裝甲車在霍姆斯郊區展開行動，擊斃數十名叛軍，並空襲哈馬、伊德利卜和阿勒頗郊區的叛軍總部，擊斃至少200人。