傳伊朗及俄羅斯人員　正撤出敍利亞

敍利亞反政府武裝步步進逼首都大馬士革，謀求推翻總統巴沙爾．阿薩德政權之際，美國《紐約時報》周五（6日）報道，伊朗當天開始從敍利亞撤出軍事指揮官和人員。全國公共電台（NPR）引述美國官員透露，俄羅斯亦正安排人員撤出敍利亞，駐當地海軍基地的艦船已出海。公開支持敍利亞政府軍的伊朗及俄羅斯未有證實報道。

伊朗官員透露，周五開始安排軍人撤離到鄰國伊拉克和黎巴嫩，包括伊朗革命衛隊聖城旅在敍利亞的最高指揮官，其他革命衛隊人員、部分伊朗外交人員、家屬及平民。伊朗駐大馬士革大使館和革命衛隊基地已下令撤離，部分大使館工作人員已經離開。撤離路線包括搭飛機前往德黑蘭，和經由陸路前往黎巴嫩、伊拉克和敍利亞地中海沿岸拉塔基亞港。

伊朗外長阿拉格奇周五接受伊拉克電視台採訪時稱，伊朗不是占卜師，真主的旨意總會發生，但「抵抗軸心」將履行自己的職責。伊朗國會議員瑙代里（Ahmad Naderi）同日在社交平台發文，直言敍利亞正處於崩潰邊緣，伊朗卻袖手旁觀，若大馬士革陷落，伊朗也將失去在伊拉克和黎巴嫩的勢力，不明白伊朗政府不作為的原因，對國家毫無好處。