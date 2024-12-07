植物葉片替代廁紙更環保　科學家盼推廣

全球每年需要砍伐約100萬棵樹製作廁紙，但過度砍伐會破壞動植物棲息處，影響自然生態。非洲國家肯尼亞一名居民就選擇自行栽種，使用植物葉片代替廁紙，節省開銷之餘，同時為保護環境出一分力。當地植物學家認為，植物葉片有潛力成為廁紙的環保替代品，希望繼續推廣使用。

肯尼亞東部梅魯鎮居民穆特姆貝（Benjamin Mutembei）憶述，他小時候由祖父身上學懂後，從1985年開始種植俗稱左手香的毛喉鞘蕊花（Plectranthus barbatus），使用它的葉片代替廁紙。這種多葉植物可生長至2米高，每塊葉片大小相當於一格廁紙，散發薄荷和檸檬清香。其葉片由細小絨毛覆蓋，質地柔軟，適宜在溫帶氣溫成長，在非洲各地廣泛種植。

內羅畢國家博物館植物學家敖德西亞姆博（Martin Odhiambo）舉辦有關左手香用途的講座已發展到超過600人出席，愈來愈多當地人決定購買回家種植，對其便利度感到驚訝。他介紹，用完的左手香花葉可以堆肥，也適用於現代抽水坐廁，並強調用樹葉充當廁紙不代表文明倒退，期望外界以更開放態度看待。

美國環保活動人士格林菲爾德（Robin Greenfield）對上述說法深以為然，並指出工業廁紙也是由植物製成。他5年來一直用左手香葉子代替廁紙，為了鼓勵人們自種廁紙，更透過其經營的非牟利組織免費向數百人分發左手香插枝，希望倡導可持續生活。