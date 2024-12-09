【東方日報世界視線】華府深陷烏以敍　特朗普抽身困難

今次特朗普競選得勝，是因為超過半數的美國人民意識到，拜登政府比奧巴馬政府更出賣民主黨過去維護廣大中下階層的社會理想，不斷在海外推動他們無法理解、經濟和道德上無法支持的政治顛覆及侵略戰爭，結果還是廣大納稅人被犧牲，支付這些只會使軍火商、石油、藥業和金融投資巨頭得益的情報及軍事活動。

特別是接近3年的俄烏戰爭，雖然美國領導的西方陣營對烏克蘭供應武器不足，烏軍傷亡率高，徵召無以為繼，烏克蘭瀕臨戰敗，但上周舉行為期兩日的北約外交部長會議，仍表示繼續支持烏克蘭，但對烏克蘭總統澤連斯基要求北約可保證和談後烏國控制下的領土安全，連拜登政府都沒有表示。不過，拜登政府像百足之蟲，死而不僵，除了支持以色列對付伊朗和阿拉伯世界，最近又扶植反敍利亞政府的叛軍重燃侵敍戰火。

特朗普要安排3個地區終戰的難度事實存在，拜登政府還在安排最新7.25億美元資助援烏，更已向國會請求額外撥款240億美元，都說明特朗普上場策劃的戰爭和議會非常艱難和蹉跎時日，德國紹爾茨政府還配合補增6.5億歐元的軍事資助，使烏克蘭在和議拖延下，還要對抗俄軍進攻圖增疆土的舉動，甚至當俄羅斯總統普京在和議上採取獅子開大口要價，特朗普政府最終也可能會威脅增大軍事援烏。

巴以停戰更是另一難題，美國猶太金主對共和及民主兩黨的支持，構成過去美國政府長期支持以色列的侵略行為，特朗普亦是強烈支持者，以色列內塔尼亞胡政府與哈馬斯及真主黨的和議更似是緩兵之計，似在與特朗普探求新合作默契。

至於最近拜登和以色列政府支持的「敍利亞反對派武裝」重新入侵，就是因為美國現政府支持要打擊敍利亞，以拖俄軍下水分散在烏國的俄軍實力，並延續在佔領敍利亞的北方油田偷油及掠奪糧食，參與其中的還有土耳其和庫爾德族，但後兩者又是死敵。特朗普不僅知悉這現況，更一直支持掠奪敍利亞油糧的行動，以支持美軍在地的基地開支及藉以支持庫爾德的親美軍事活動。如今敍利亞反對派武裝攻入首都大馬士革，中東地區更形混亂，特朗普之後想要抽身恐怕不易。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻