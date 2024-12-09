權力過渡為期18個月　優先重啟經濟

敍利亞反對派和革命力量全國聯盟主席巴赫拉（Hadi al-Bahra）周日（8日）談及在「後巴沙爾．阿薩德時代」的政府組成願景，指出由反對派領導的管理機構將負責為期18個月的過渡期，包括6個月的新憲法起草時間。

巴赫拉表示，反對派聯盟應該擴大，增加新成員，負責組建一個過渡政府，處理總統職務直至新憲法獲批，而過渡應符合聯合國安理會2015年12月18日通過的第2254號決議，該決議概述了敍利亞政治過渡的路線圖，包括全國停火、追究暴行責任及根據新憲法舉行自由公正的選舉。巴赫拉讚揚總理賈拉利沒有像總統巴沙爾．阿薩德那樣逃跑，而曷他冒險留下來，他很欣慰地知道沒有人會傷害他，還自願制訂過渡計劃並組織過渡。

巴赫拉談到下一階段需要保護敍利亞機構和經濟，不想破壞現有的國家機構，現任公務員會繼續留任，只更換政治任命人員，而優先事項是透過培訓及向機構注入新血來加強政府服務，重新啟動經濟，這需要其他國家的支持。他表明，敍利亞需要人道援助，但今年的援助額下降了26%。如果能夠在1年半至2年內讓經濟重新運行，敍利亞就可以減少對人道主義援助的依賴。