美與中東國家合作　尋求銷毀敍利亞化武

敍利亞巴沙爾．阿薩德政權周日（8日）倒台後，該國的化學武器庫存去向備受關注。美媒報道，美國正與中東國家合作防止敍利亞化武落入恐怖主義組織手中。另外，美國國務卿布林肯表示支持國際社會追究巴沙爾．阿薩德政權及其支持者對敍利亞人民犯下的暴行和虐待行為，包括使用化武的責任。

美國官員指，拜登政府近日一直關注敍利亞化武問題，美國對敍利亞武器庫存狀況了解非常準確，情報專家認為庫存仍然受控。美方對此採取非常謹慎措施，正竭盡全力確保有關物質不會被任何人獲取，並得到妥善保管。美國希望確保氯氣或更危險物質銷毀或安全保管。官員另指，華府與所有敍利亞組保持聯絡，有方法溝通。

巴沙爾．阿薩德政權被指於2013年對平民使用化武，時任美國總統奧巴馬與俄羅斯達成協議銷毀敍利亞化武庫存，但美國等西方國家情報認為敍方違反協議保留部分化武。敍利亞反對派武裝上周六（7日）表明，對巴沙爾．阿薩德政權的化武毫無興趣，將以負責任的態度對待軍事基地和設施，承諾保護設施安全，不讓它們落入歹徒手中，願意與國際社會協調監控境內武器和敏感地點，保證不使用任何國際法禁止的武器。