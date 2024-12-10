保險公司行政總裁被殺　涉案26歲男子落網

美國最大醫療保險公司之一的聯合健康保險（United Healthcare）的行政總裁湯普森 （Brian Thompson），於當地上周三（4日）早上在紐約遭人射殺，終年50歲。涉案26歲男疑犯周一（9日）在賓夕凡尼亞州拘捕。

警方表示，阿爾圖納市一間麥當奴快餐店的職員認出疑犯後報案，警方到場拘捕疑犯曼吉奧內（Luigi Nicholas Mangione），檢獲手槍、滅聲器，同時發現同案發當日吻合的衣服及口罩，亦多張偽造身份證，當中一張假的新澤西州身份證，跟他在紐約市曼哈頓租住旅館時出示的相符；此外又發現3頁紙的手寫文件，內容無提及特定目標，但顯示他對美國企業懷有惡意，提到犯案動機及心態。

警方指，疑兇在馬里蘭州出生及長大，與三藩市有聯繫，最近報稱的地址在夏威夷檀香山。相信他擁有一支「幽靈槍」，即沒有廠家序號，可以在家中自行組裝的槍械，難以追蹤，可能由3D打印而成，可發射9毫米子彈。

調查人員早前懷疑槍手可能是不滿保險公司的員工或客戶，在現場檢獲的彈殼上刻有「延遲」、「否認」及「銷毀」等文字，同2010年出版的一本批評保險業書籍的書名相同。 案發後，警方調查發現疑犯留下多項證據，包括踩單車逃走去到中央公園後棄車，留下背囊、再在廣場留下手機，以及從星巴克購買的樽裝水及蛋白棒包裝紙，之後改坐的士去長途巴士站並離開紐約市。

案發時，湯普森正前往紐約曼哈頓中城希爾頓酒店出席投資者日會議，在門外被一名蒙面人槍擊，送院搶救後不治。美媒報道，槍手在酒店外埋伏了10分鐘，等湯普森到場後，在20呎外向他胸部連開多槍，事後逃入一條小巷，再踩單車逃去。