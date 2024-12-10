大陸68機艦現台海　美3航母部署西太

外界持續關注解放軍會否舉行圍台軍演，台灣防務部門周二（10日）公布，至當日上午6時前的24小時內，偵獲大陸68機艦現身台海，其中軍機較周一（9日）公布的10架次激增37架次，軍艦和公務船分別增加5艘和6艘。與此同時，美軍3個航母打擊群正在西太平洋活動，海軍航母卡爾文森號航行至台灣以東的菲律賓海，並進行艦載機起降、海上整補等訓練。

台防務部門最新公布數據顯示，偵獲47架次解放軍軍機、12艘解放軍軍艦和9艘公務船，持續在台海周邊活動，其中16架次飛越台海中線，進入台灣西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。該部門周一率先發布消息，指解放軍宣布當日至周三（11日）在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，台方隨即開設應變中心保持高度戒備，同步啟動戰備操演，於戰術位置實施演練，惟陸方至今未公布相關消息。國民黨立委賴士葆周日直言，大陸還未軍演，台方已先替對方軍演，質疑台政府認知作戰先喊先贏，擔心會有「狼來了」效果，但當然不歡迎威嚇台灣。

根據公開資訊，美國海軍核動力航母喬治華盛頓號持續在日本橫須賀基地駐紮，原本位於南海的海軍航母林肯號則已遠離南海向東航行。至於上月中旬自美國西岸啟航的卡爾文森號，現位處台灣、菲律賓以東的菲律賓海。