梅鐸圖改家族信託條款　法院建議駁回

新聞集團始創人梅鐸去年試圖修改家族信託條款，確保長子拉克倫（Lachlan Murdoch）在自己死後能控制家族傳媒企業，目前與其他子女對簿公堂。美國《紐約時報》周一（9日）報道，內華達州法院專員建議駁回梅鐸要求，認為修改家族信託條款屬「惡意」。梅鐸代表律師表示，梅鐸和拉克倫對裁決感失望，並打算提出上訴。

根據原本的家族信託條款，除了拉克倫，梅鐸兒子傑智（James Murdoch）、女兒伊莉莎伯（Elisabeth Murdoch）及普魯登絲（Prudence Murdoch）將瓜分傳媒企業控制權。報道指，93歲的梅鐸有意讓拉克倫獨自控制家族在霍士新聞、《華爾街日報》及《澳洲人報》等投資，理由是其他3名子女政治立場不夠保守，令家族傳媒無法維持其政治傾向，最終損害經濟收益。

內華達州地區法院專員戈曼（Edmund J. Gorman Jr.）上周六（7日）頒布長達96頁的意見書，形容修改家族信託條款計劃是精心設計的詭計，目的是永久鞏固拉克倫在傳媒企業內的執行角色，無視這種控制權對公司或家族信託受益人的影響。戈曼的意見書屬於建議性質，最終是否接納修改家族信託條款，需由地區法官決定。傑智、伊莉莎伯和普魯登絲發表聲明稱歡迎戈曼決定，希望能擺脫訴訟，專注於加強和重建所有家庭成員間的關係。