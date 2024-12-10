東電公布核污水排海1年環評結果　稱影響甚微

日本東京電力公司周一（9日）公布福島第一核電站核污水啟動排海一年間，放射性物質對周邊海水等環境的影響評估結果，顯示對人的輻射僅為普通人全年輻射上限的約5萬分之一。負責人表示，核污水排海對人和環境的影響甚微。國際原子能機構（IAEA）調查團同日啟動驗證核污水排海安全性的作業，將實地調查核電站並總結報告。

東電去年8月開始排放福島核污水，截至今年8月的一年內總計排放約6.3萬立方米，放射性物質氚的總排放量約10萬億貝克勒爾。東電用海水稀釋核污水，使氚濃度降到低於國家標準40分之一後排放，期間從排放口附近採集的海水樣本中檢出的氚濃度最高為每升29貝克勒爾，遠低於東電設定的停止排海標準700貝克勒爾及世界衞生組織的飲用水標準1萬貝克勒爾。

日本本年度計劃分7次排放共約5.5萬立方米，下次在明年3月上旬開始。另外，周一啟動驗證核污水排海安全性的IAEA調查團除該機構職員外，包括反對排海的中國在內的海外專家也以獨立身份參加，期間將視察核污水排海設備。