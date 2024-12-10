以軍250次空襲敍　坦克越軍事緩衝區逼近大馬士革

敍利亞政權周日（8日）倒台後，以色列軍方連日對敍利亞境內空軍基地進行約250次空襲。以色列外長薩爾周一（9日）確認空襲目標是存放戰略武器的基地，官員預告未來數天仍會持續空襲。黎巴嫩傳媒周二（10日）報道，以軍地面部隊周一越境進入敍利亞，逼近首都大馬士革。

安全消息人士披露，以軍戰機周一轟炸敍利亞政府軍位於東北部的卡米什利（Qamishli）空軍基地、霍姆斯郊區的辛沙爾（Shinshar）基地，以及大馬士革西南部的阿克爾巴（Aqrba）機場，各基地內放置數十架直升機和戰機。以軍周日已空襲敍軍導彈儲存基地、防空系統、武器生產設施和化學武器基地，並轟炸敍軍飛機、直升機和坦克。薩爾周一證實，以軍周日空襲敍利亞疑似存放化武、遠程導彈和火箭彈的基地，以免落入敵對極端分子手中，保障以色列及其公民安全。美軍戰機周日亦對敍利亞中部超過75個回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）目標發動空襲。

黎巴嫩廣場電視台周二凌晨報道，以軍坦克已越過邊境軍事緩衝區，穿越西南部庫奈特拉省（Qunaitra），推進至大馬士革郊區數個村莊，坦克目前停泊在距離大馬士革21公里的蓋塔納城（Qatana）。以軍未證實報道。