美起訴敍軍方高官　涉對美國人犯下戰爭罪

敍利亞政府倒台後，美國司法部周一（9日）公開起訴兩名敍利亞軍方高官，指他們在敍利亞內戰管理監獄期間，為壓制異己和在國內散播恐懼而侵犯人權，對美國人和其他國籍人士犯下戰爭罪。今次是美國首次以刑事罪名起訴敍利亞高官，追究他們的戰爭責任。

兩名被告分別是敍利亞空軍情報局局長哈桑（Jamil Hassan）和空軍情報單位准將馬哈茂德（Salam Mahmoud）。起訴書上月在芝加哥聯邦法院密封提交，其中哈桑涉嫌監督鎮壓敍利亞公民的行為，而馬哈茂德負責管理大馬士革附近梅澤赫（Mezzeh）空軍基地的監獄及基地內行動。兩人被指與同夥蓄意共謀實施殘忍和不人道待遇，意圖對在他們看管或控制下的受害者，即美國公民和其他被拘留者，施以嚴重的身體虐待。

起訴書描述敍利亞軍官在2012年至2019年間對囚犯施以的酷刑，包括電擊和拔腳趾甲，以及用酸灼傷和定期毆打囚犯。儘管哈桑和馬哈茂德目前下落不明，但尋獲兩人行蹤後，美國執法部門可依據起訴書逮捕拘留。芝加哥聯邦大陪審團上月提出起訴前，美國國務院已證實限制馬哈茂德的跨國出行，理由是他涉及嚴重侵犯人權的行為，即酷刑或殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。