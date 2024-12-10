太空望遠鏡證實　宇宙膨脹較預期為快

過去研究表明，宇宙誕生於約138億年前的一次大爆炸，其後不斷膨脹，形成今天模樣。由美國太空總署（NASA）及歐洲太空總署（ESA）合作開發詹姆斯‧韋布太空望遠鏡經過兩年不斷觀測，首度證實宇宙膨脹速度比起預期還快。研究論文周一（9日）在《天文物理期刊》上發表。

宇宙膨脹的速度被稱為哈勃常數，是理解宇宙演化基本參數之一。在宇宙學標準模型下，哈勃常數的值應該約為67至68，詹姆斯‧韋布太空望遠鏡觀測數據得出平均值卻為約73，範圍約為70至76。

NASA哈勃太空望遠鏡過去亦得出宇宙膨脹速度比預期快的結論，但科學家一度對此產生懷疑，認為是哈勃太空望遠鏡儀器問題導致。是次研究證實哈勃太空望遠鏡發現正確，亦為多年來在科學界產生的爭論畫上句號。領導是次研究、約翰斯霍普金斯大學天體物理學家里斯（Adam Riess）表示，研究利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡最大數據樣本，證明科學家並不全面了解宇宙。

研究相信，宇宙膨脹速度之所以比預期快，箇中原因可能與暗能量和暗物質有關。科學家過去推斷，宇宙中物質或能量組成中普通物質只佔約5%，而剩餘的95%則由暗物質和暗能量佔據，其中暗能量約佔宇宙的69%，即表明目前宇宙中超過三分之二物質或能量是由暗能量所構成。