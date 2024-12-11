【東方日報世界視線】敍利亞政權改變　俄伊中均受挫折

西方媒體大肆宣傳敍利亞內戰，過去被標籤為恐怖主義的沙姆解放組織（HTS），如今美其名為叛軍，但其實是在遮掩美國、土耳其及以色列聯手赤裸裸對敍利亞策動的一次政權改變（Regime change）。敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德在軍隊崩潰下流亡俄羅斯，俄國及伊朗措手不及，無力支援，真主黨援助被以色列牽制，伊拉克援軍在途中被美國空軍攻擊堵塞，阿薩德政府難以翻身。

今次敍利亞政權改變的地緣政治影響極大，原本看起來形勢大好的中東什葉派「抵抗之弧」，有哈馬斯組織去年10月成功突襲以色列，伊朗、也門叛軍青年運動、黎巴嫩真主黨亦空襲以色列，加上以軍進入黎巴嫩南部被真主黨痛擊，連美國在敍利亞的軍事基地也多次受襲，然而，今次美國、以色列及土耳其背後支援的敍利亞叛軍，對俄羅斯、伊朗勢力是連消帶打。

首先，若是以沙姆解放組織為主的勢力成功掌控敍利亞，則這股遜尼派的原教旨極端勢力，將會威脅俄羅斯在敍利亞的海、陸軍事基地的存在，使俄國難以再利用敍利亞向歐洲運送及出售石油，歐洲的油氣供應會由中東國家及美國控制，這將極不利俄羅斯藉出售油氣，在經濟上支持對烏克蘭戰事，美國候任總統特朗普借此迫使俄羅斯停戰議和，將有更多籌碼。至於伊朗，也因無法介入敍利亞政治，亦難以對黎巴嫩及巴勒斯坦發揮影響力。

此外，如今以色列已經開始侵吞更多戈蘭高地，土耳其也打擊敍北的庫爾德軍隊以霸佔其敍國領土，這都顯示兩國擴張領土的野心。而不論土耳其還是以色列的領土和影響力擴張，都會打擊伊朗在中東的影響力，也將令沙特阿拉伯與伊朗的合作畏首畏尾。

另一方面，中國的「一帶一路」戰略亦會受到影響。中國失去對敍利亞的影響力，相應在中東的影響力也會受損，更難打通亞歐及亞非通道。與此同時，歐洲的油氣供應進一步被美國及中東控制，石油美元會更強勢，非常不利去美元化以及人民幣影響力的提升。

最後是敍利亞政治發展的問題，相信若沙姆解放組織成為敍國政治的強大力量，將不會懾服於美國和以色列政府，與庫爾德及其他親美軍事勢力仍會爭持，局勢將混亂不堪，或會是現今利比亞的翻版。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻