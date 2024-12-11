涉指示警察封鎖國會　國家及首爾警察廳長被捕

繼南韓前國防部長金龍顯被正式拘捕後，警方就緊急戒嚴事件於周三（11日）凌晨拘捕國家警察廳廳長趙志浩和首爾警察廳廳長金峰植。

負責調查緊急戒嚴事件的特別調查組表示，趙志浩和金峰植於周三凌晨3時50分左右，因涉嫌叛亂罪名未經簽發拘捕令就被拘捕。根據緊急逮捕規定，警方有48小時拘留和審問嫌疑人。

趙志浩和金峰植自周二（10日）下午已分別在國家警察廳和首爾警察廳接受了約10小時的盤問。報道指這兩名警察高級官員涉嫌指示警察封鎖國會大廈，阻止議員進入議會表決以推翻緊急戒嚴令。趙志浩涉嫌派警察前往中央選舉管理委員會，協助軍方執行緊急戒嚴令。趙志浩和金峰植均被禁止出境。

另外，北韓官媒朝中社周三（11日）首次報道南韓的戒嚴令事件， 報道詳述事件的經過，以及引起連串示威集會，要求總統尹錫悅下台，又形容原本已面對管治危機的尹錫悅，把法西斯獨裁政權的槍指向人民，令人想起數十年前軍事獨裁時期的政變，引致南韓社會進一步動盪，亦令尹錫悅再次受到彈劾。同一篇報道亦出現在《勞動新聞》，並刊登南韓大批民眾集會，要求尹錫悅下台的照片。