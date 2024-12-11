俄副外長：阿薩德倒台後以盡可能安全方式赴俄

俄羅斯傳媒日前指，周日（8日）倒台的敍利亞總統巴沙爾．阿薩德及其家人身處莫斯科並獲得庇護。俄羅斯副外長里亞布科夫周二（10日）向美媒指，俄方在巴沙爾．阿薩德政權倒台後「以盡可能安全的方式」把他送到俄羅斯，提供庇護，他目前安全。

里亞布科夫是第一位確認巴沙爾．阿薩德身處該國的俄羅斯官員，他指這表明俄羅斯在這種特殊情況下按照要求行事，將繼續支持巴沙爾．阿薩德。里亞布科夫稱不知道巴沙爾．阿薩德現在發生了甚麼，他不能詳細說明事件。外界聲言追究巴沙爾．阿薩德過往犯下使用化武等暴行，被問及會否把他移交國際刑事法院，里亞布科夫說俄羅斯不是建立國際刑事法院公約的締約國。

敍利亞進入「後阿薩德時代」，里亞布科夫表示無論誰最終統治敍利亞，希望不會出現敍利亞部分地區相互分離的情況。以色列國防軍近日進入敍利亞西南部軍事緩衝區，里亞布科夫敦促以色列認真考慮戈蘭高地正在發生的事情，應該遵守1974年敍以雙方達成的《部隊脫離接觸協議》，不應侵犯敍利亞的領土完整。他又指，俄羅斯確實與美國擔心同一件事，就是極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）在敍利亞死灰復燃的可能。