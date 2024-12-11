加拿大制裁華8名前現任高官　華批栽贓抹黑

加拿大外長趙美蘭周二（10日）宣布制裁8名中國現任和前任高官，指控他們嚴重侵犯新疆、西藏等群體的人權，將凍結他們在境內的資產，並禁止加拿大人與被制裁者進行任何與財產相關的活動或向他們提供金融等相關服務。中國駐加使館周三（10日）批評加方嚴重干涉中國內政，性質十分惡劣，中方對此堅決反對、強烈譴責。

被加拿大制裁的包括前新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區黨委副書記艾爾肯‧吐尼亞孜、全國人大常委會副委員長雪克來提‧扎克爾、新疆維吾爾自治區政協副主席彭家瑞、前西藏自治區黨委書記吳英杰、前新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍、西藏自治區人民政府副主席兼公安廳黨委書記張洪波、前統戰部部長尤權。趙美蘭敦促中國政府停止對上述群體的系統性鎮壓行動，並履行其國際人權義務。

中國駐加使館指摘，加拿大外交部打着所謂人權的幌子對中國栽贓抹黑，宣布對中方有關人員實施非法制裁，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則。使館強調，加方沒資格在人權問題上充當教師爺，其自身人權問題成堆，至今原住民仍面臨系統性種族歧視和不公正待遇。中方敦促加方反躬自省，切實改善自身人權狀況，立即停止借人權問題干涉中國內政，立即撤銷對中方人員的非法單邊制裁，中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。