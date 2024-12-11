華人避戰火租車逃離敍利亞　邊境獲優先放行

敍利亞戰火連天，計劃在當地經營生意的華人汪先生在首都大馬士革被佔領前一日，與多人用200美元（約1,560港元）租車，花近8小時越過邊界逃到黎巴嫩。汪先生表示，在離開的路上，四周傳來槍聲，他徹夜未眠。

來自湖北黃石的汪先生周二（10日）向記者講述逃離敍利亞的經歷時心有餘悸，原本在敍利亞洽談民宿生意的他，住在當地一家民宿，老闆也是中國人。他表示，上周六（7日）晚戰火還未爆發，但當地氣氛已很怪異，這時民宿老闆包了一輛商務車，強令要求他一起離開。當時車上共載了5名中國人，司機是當地人。車輛剛出發，附近就傳來槍聲。臨近敍利亞與黎巴嫩邊境的佳迪達亞布斯口岸，車輛排長龍，到處人山人海。沿途遇到士兵、邊檢人員聽到司機說「車上全是中國人」後，便優先放行。汪先生等一行人周日（8日）凌晨抵達黎巴嫩，這時傳來大馬士革被佔領的消息。

汪先生稱，他在敍利亞生活的這段時間，明顯感受到當地人對中國人的友好，當地士兵、官員對華人也很禮貌。這兩天，他從還留在敍利亞的朋友處獲悉，當地部門給市民發放槍枝，不少人手上都有槍。他表示，隨着局勢突變，想要短時間內回到敍利亞已不大可能，他計劃前往埃及開羅，在那裏繼續等消息。