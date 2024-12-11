華駐英大使促工商界把握大勢　推動經貿合作發展

中國駐英國大使鄭澤光日前在倫敦出席投資者論壇時發表演說，指當前中英雙方應聚焦合作，排除干擾，推動兩國關係進入健康穩定發展新階段。他希望中英工商界把握大勢，保持定力，積極進取，推動中英經貿合作取得新的發展。

鄭澤光指出，當前世界變亂交織加劇，單邊主義、保護主義上升，全球經濟增長和產供鏈安全穩定面臨嚴重威脅，這是考驗各國政府和企業家定力與遠見之時。他指各國應攜手努力，堅持對話合作、反對對抗對立，堅持開放包容、反對封閉排斥，以實際行動維護世界和平與穩定，促進國際團結與合作。他又指，中英雙方應積極準備，推動新一輪經濟財金對話以及其他領域對話，努力拓展貿易投資、金融服務、清潔能源、醫療健康、科技創新、教育文化、旅遊、執法等領域務實合作，加強在應對氣候變化、公共衞生及其他重大國際與地區問題上的溝通協作，給兩國人民帶來更多實在利益。

鄭澤光指出，中國和歐洲國家關係極其重要，中方一直把歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。中國和歐盟已互為第二大貿易夥伴，如果加上英國，中歐貿易額則約9,200億美元（約7.2萬億港元）。他認為，歐洲各國應認識到中歐經貿合作潛力巨大、互利共贏，中國式現代化只會給歐洲國家帶來發展新機遇，雙方應堅持夥伴關係定位，秉持開放合作、互利共贏原則，抵制單邊主義、保護主義，推動中歐經貿關係持續健康發展。