美國防授權法案編3億美元　推進台安全合作倡議

台媒周三（11日）引述美國國防授權法案最新版本指，美國國防部明年最高可動用3億美元（約23.4億港元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。美國國會幕僚向台媒透露，該倡議部分參考了美國與烏克蘭現行合作模式。

美國眾議院軍事委員會經過多重角力，上周六（7日）公布國防授權法案2025財政年定案版本。法案指出，國防部及國務院可透過上述倡議強化台灣的反裝甲、無人機，以及遠程精準打擊、電子戰、反電子戰、水下作戰、綜合防空與導彈防禦實力；也授權提供台灣雷達、反艦導彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。法案要求國務院與國防部向台提供美國庫存中的防禦物資與服務，又提出台灣海軍可在適當情況下獲邀參加明年環太平洋聯演的意見。

眾議院議長約翰遜周二（10日）在記者會上表示，法案增加對美國在印太地區防禦計劃的資金，包括對台支持。眾議院軍事委員會幕僚向台媒表示，該倡議部分參考美烏現行合作模式，允許美國為盟友或夥伴直接向私人企業採購軍備。數據顯示，美國國防部共核撥327億美元（約2,550億港元）投入烏克蘭安全合作倡議。