盧沙野將卸任華駐法大使　批西方習慣俯視別人

中國駐法國大使盧沙野與夫人王立文周一（9日）在中國駐法大使館舉辦離任招待會，逾500名旅法各界華僑華人出席。盧沙野強調，中法關係的發展「根基在人民，力量在人民，希望在人民」，希望旅法華僑華人繼續支持使館工作，充分發揮自身優勢，做中法合作的促進者、民間友好的推動者和中華文化的傳播者，為新時代中法關係發展作出新貢獻。

盧沙野在致詞中回顧了過去5年的工作歷程，表示自己有幸出任中國駐法國兼駐摩納哥特命全權大使，這些年來與使館全體同仁共同面對百年變局與世紀疫情，始終以「時時放心不下」的責任感和使命感，積極做好對法外交工作。他特別提到，即將於中法建交60周年系列活動收官之際離任，他深感榮幸，並對旅法僑界對祖籍國建設、推動中法交流合作及兩國人民相互理解所作的貢獻表達敬意和感謝。

另據中國駐法使館發布的內容，盧沙野受訪指，中國的外交政策是自己想要獨立自主，也尊重別人的獨立自主。但他指出，法國或西方有些許不同，這和他們在近代幾百年的歷史中，一直處於金字塔尖有關係，習慣了從上往下俯視別人。他又指，這個世界總是在矛盾中運動的，所以對於當今中美關係也好，中歐關係也好，中法關係也好，有問題就想辦法解決，希望法國人以至歐洲人不要一味考慮自己，還得要從實際出發。