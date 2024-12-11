英搗俄間諜網　曾與華接觸洽談無人機交易

英媒周二（10日）報道，英國近來破獲一個為俄羅斯政府工作的間諜網，大多成員是保加利亞人。檢方在法庭提供的資料顯示，間諜網有中國軍方人脈，雙方曾討論無人機交易。檢方又認為，中方對源自烏克蘭戰場的軍用品特別感興趣。

據報道，該間諜網由德國金融服務公司Wirecard奧地利籍前營運總監馬沙萊克（Jan Marsalek）控制，他2020年在德國捲入詐騙案後潛逃俄羅斯，最遲在2010年起與俄情報特務機關來往。46歲涉案保加利亞間諜羅塞夫（Orlin Roussev）前年6月向馬沙萊克表示，其「中國朋友」查詢他們能否出售在烏戰場獲得的美製「彈簧刀」自殺式攻擊無人機。

羅塞夫透露，相關請求來自一名中國軍方人士，又建議可將彈簧刀無人機包裝成「禮物」送到中國大使館，但沒說明是在哪一國的使館。馬沙萊克曾發訊息給羅塞夫，要他思考該向中方收取多少費用，或免費提供以換取其他東西。二人亦曾討論透過在華窗口購買無人機，以便間諜網執行監控任務。馬沙萊克前年6月通知羅塞夫，向中方訂購的6架無人機即將獲批，可向中方電匯盧布付款。