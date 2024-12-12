FBI局長將於特朗普上台前辭職　提早離任

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷周三（11日）宣布，計劃在總統拜登任期明年1月結束時辭職，提前結束局長任期。

克里斯托弗·雷表示，經過數周的深思熟慮，他認為對FBI最有利的做法是服務到2025年1月本屆政府結束，然後離職。在他看來，這是避免把FBI拖入更深紛爭的最佳方式。他說絕對不可以，也絕不能改變的是FBI始終堅持以正確的方式做正確的事情，FBI對核心價值觀的堅守、對獨立和客觀性的追求，以及對法治的捍衞，這些是FBI的基本原則，絕不能改變。

總統當選人特朗普於首個任期時，在2017年6月解僱時任FBI局長高銘（James Comey），之名任命克里斯托弗·雷接替。FBI局長任期10年，按正常程序，克里斯托弗·雷的任期應於2027年到期。他上任後曾試圖使FBI遠離政治問題，惟FBI探員在2022年突擊搜查佛州海湖莊園，帶走特朗普涉嫌私藏的華府機密文件，他受到保守派的抨擊。FBI還參與特別檢察官史密斯對特朗普涉嫌試圖推翻2020年大選的調查，以及2021年1月6日國會山莊暴動案。

特朗普上月30日宣布提名帕特爾（Kash Patel）出任FBI局長，意味克里斯托弗·雷不能留任。帕特爾是特朗普的忠實支持者，他承諾徹底改革FBI，揚言關閉位於首都華盛頓的FBI總部。