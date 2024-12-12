特朗普欲俄烏立即停火　澤連斯基求安全保障

美國總統當選人上周六（7日）到法國出席巴黎聖母院重開儀式期間，與法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基會談，討論俄烏戰事。英媒周三（11日）指，特朗普表明想立即停火和迅速談判結果戰事，澤連斯基則重申烏克蘭需要安全保障。

知情人士指，三人在沒有顧問在場下會面35分鐘，特朗普重申想立即停火和談判終戰，他態度友好、尊重和持開放態度，似乎是聆聽意見。澤連斯基提到部分關鍵問題，包括單靠停火協議不足以達致和平，無安全保障的話俄羅斯總統普京就會違反協議。

馬克龍與澤連斯基同一陣線，前者指出沒有美國支援的話，烏克蘭處境艱難，烏克蘭戰敗會被美國國內、甚至是中國等對手視為美國軟弱。馬克龍說歐洲已向烏克蘭提供很多支援，亦願意與美國分攤更多軍費開支，他和澤連斯基又解釋如今的普京不同2017年時。

特朗普過渡團隊發言人表示，特朗普多次申明第二個任期的優先事務是快速談判和平解決俄烏戰事。一名特朗普顧問則認為，基於烏軍在戰場的危險處境，澤連斯基似乎高估了自己。