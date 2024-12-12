美眾院通過國防授權法案　禁自華進口激光雷達以至大蒜

美國眾議院周三（11日）以281票贊成、140票反對，通過2025年度的國防授權法案，內容包括多項廣受共和、民主兩黨支持的措施，如加強美國在印太地區的存在、為軍隊加薪、資助建造新艦艇及鞏固國防工業基礎等。眾議院軍事委員會主席羅傑斯指出，法案將「如激光般」聚焦應對來自中國的威脅。參議院料於下周快速審議該法案，可能在下周末國會休會前通過。

該法案調高了國防開支上限至8,950億美元（約7萬億港元），批准為能源部和國防核設施安全委員會的國家安全項目撥款333億美元（約2,600億港元），並為國防其他相關活動撥款5億美元（約39億港元）。法案要求國防部向國會針對中國、俄羅斯、北韓和伊朗之間日益增長的軍事合作提交報告，也要求針對中國進行一系列分析和評估報告，包括其生物科技現狀、經濟前景、芬太尼前體化學品情報分享狀況、如何規避美國國安法規，以及評估美軍招募具備說普通話能力者的情況。

報道指，這項經過參眾兩院協商後的法案最終弱化了原先版本針對中國投資、限制生物科技合作的內容，但法案禁止國防部使用或簽約使用在中國製造或採用中國開發作業系統的激光雷達技術，還包括禁止在美國軍營超市販賣中國大蒜的條款。法案同時增加加強創新技術的資金，包括高超音速、人工智能、機械人自主系統、網絡、移動式微型核反應堆和高能激光，又納入條款為限制中國無人機製造商在美國營運鋪路。