透過無人機航拍美軍基地　華公民捱告

范登堡太空軍基地是太空任務的發射場，也是導彈試射場所。

美國司法部周三（11日）公布，一名中國公民涉嫌在加州范登堡太空軍基地上空操作無人機，拍攝該處軍事設施的照片，周一（9日）準備登機從三藩市返華時被捕。他被控未能登記一架不提供運輸的飛機以及侵犯國防空域，周二（10日）出庭時未表明是否認罪。

39歲被告周尹飄（Yinpiao Zhou，音譯）是美國合法永久居民，最近一次從中國返美是在今年2月。事發於上月30日，范登堡太空軍基地的偵測系統追蹤到一架無人機，在基地上空約1英里飛行近1小時。該基地是美國太空探索科技公司（SpaceX）等太空任務的發射場，也是導彈試射場所。基地安全人員追蹤無人機的源頭至附近一個公園，發現周尹飄與一名同伴交談，並把該無人機藏在上衣。

司法部指出，美方特工後來檢查該無人機，發現內含該基地的航拍照片；另檢查周尹飄的手機發現，他事發前一個月曾在網上搜索范登堡太空軍基地無人機規定，還與另一人討論入侵無人機讓其飛得更高。在法庭就保釋上訴作出裁決前，周尹飄繼續被聯邦當局羈押。一旦罪成，他面臨最高4年監禁。