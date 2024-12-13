K-Pop曲目　成彈劾尹錫悅集會抗爭歌

南韓月初爆出戒嚴風波，首爾市中心連日有集會要求彈劾總統尹錫悅，示威者手持韓團應援棒，不時高唱K-Pop歌曲營造聲勢。其中女團少女時代2007年發布出道歌《再次重逢的世界》（Into The New World）更獲稱為「2024年版抗爭歌曲」。

南韓最大音源網站Melon周四（12日）數據顯示，由上周二（3日）戒嚴當天一周計起，《再次重逢的世界》聽眾數量較之前一周大增23%。流行音樂評論家金度憲認為，該歌歌詞描繪少女克服焦慮挑戰未知世界，傳遞「共克時艱」訊息。

此外，女團aespa的《Whiplash》、BLACKPINK成員Rose與美國男歌手Bruno Mars合作歌曲《APT.》、(G)I-DLE的《Klaxon》、男團DAY6的《讓我成為那一頁》（Time of Our Life）、SHINee的《Ring Ding Dong》及Super Junior的《Sorry，Sorry》等歌曲播放次數也在爆發彈劾風波後暴增。