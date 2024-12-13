【東方日報世界視線】土推敍政權改變　大佔便宜又賣乖

卡塔爾首都多哈早前舉行有關敍利亞局勢的部長級會議，計有阿拉伯國家卡塔爾、沙特阿拉伯、約旦、埃及、伊拉克，以及土耳其、伊朗、俄羅斯參加。而會議中角色最特殊的要算是土耳其，因為這次帶頭攻入敍利亞首都大馬士革，推翻巴沙爾‧阿薩德政權的沙姆解放組織（HTS），以及其領袖朱拉尼，背後的最大支持者正是土耳其。

土耳其協助沙姆解放組織長期佔據敍國西北部的伊德利卜及阿勒頗省，該組織亦曾幫助土國對付（美國支持的）庫爾德分離主義勢力，如今土耳其更為該組織提供大量武器，助其攻入大馬士革，準備建立新政權。

多哈會議後的聯合公布，不外乎呼籲各方結束流血戰鬥，盡快共商和平政治過渡，各國亦會提供人道物資救援。而記者及分析家最關注的是土耳其、俄羅斯及伊朗的三方外長會議，據稱，土國外長菲丹竟向俄國外長拉夫羅夫及伊朗外長阿拉格齊表示，土耳其並無插手敍利亞叛軍的行動。雖然三方均宣稱支持敍國領土完整和政治統一，但土耳其對敍利亞領土的野心是路人皆見。

事實上，土耳其一直佔領與敍利亞接壤的北部土地，如今更加緊掃蕩西北部庫爾德分離主義的軍事力量。土國一直認定敍利亞的阿勒頗及伊德利卜地區過去是土國屬地，總有一天會收回，重建鄂圖曼帝國昔日的光輝。而由於土耳其目前對沙姆解放組織有一定的影響力，俄羅斯及伊朗要透過土國探求共識和接觸渠道，希望可維持俄國在敍利亞的海、空軍事基地，以及伊朗可保留通道，繼續支援黎巴嫩真主黨。

此外，就以色列開始進佔戈蘭高地，阿拉伯國家立即公開提出強烈批評。而土耳其總統埃爾多安，早在10月就批評以色列有入侵敍利亞的野心。土耳其如今是佔了便宜又賣乖，作為回教國家及在中東具地緣政治優勢，總統埃爾多安一直大力批評以色列在加薩地帶的種族清洗及侵略，認定了以色列的侵略行為是對阿拉伯國家的威脅，亦嚴重損害土耳其的利益。

值得關注的是，沙姆解放組織的領袖朱拉尼出生於戈蘭高地，以色列的軍事入侵行動是另一次冒險，大有可能使以敍的鬥爭進一步升級。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻