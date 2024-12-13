證轉交賴清德賀函　奧布賴恩：特朗普收到很高興

美國前國家安全顧問奧布賴恩周四（12日）證實，台灣駐美代表俞大㵢曾到猶他州與他會面，請他把台灣地區領導人賴清德的賀函轉交特朗普，祝賀當選美國總統，特朗普收到後很高興。

奧布賴恩出席華盛頓智庫「全球台灣研究中心」（GTI）的座談會，提到美媒早前指他為賴清德向特朗普轉交賀函，他說已把信件直送海湖莊園，但雙方沒有通電話。他認為這是雙邊互動的好起點，相信台灣未來4年會打出好牌，台灣很快就對特朗普勝選表達祝賀，在很大程度上提醒了特朗普，他在台灣有許多好朋友。

奧布賴恩也分析了新一屆特朗普政府的人事布局，指出在高級行政部門層面會有強大的挺台力道，因為人事就是政策，例如獲提名出任國務卿的參議員魯比奧，其父母為離開共產古巴而前往美國，所以他非常能同理台灣的處境。候任國家安全顧問沃爾茲亦是台灣的好朋友，候任首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）的家人與台灣息息相關，候任貿易代表格里爾（Jamieson Greer）更是「全球台灣研究中心」美台關係工作小組成員，扮演吃重角色。對於誰將出任白宮亞太事務資深主任，奧布賴恩只透露是「非常強大且聰明，也是我們熟悉及喜愛的人」，將受到沃爾茲及黃之瀚的支持。