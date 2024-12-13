美媒：特朗普認為歐洲應派兵駐烏　監督停火

美國總統當選人特朗普揚言上台就終結俄烏戰事，但未有具體計劃。美媒周四（12日）披露更多特朗普上周六（7日）在巴黎與法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基會面的詳情，特朗普當時表明不支持烏克蘭加入北約，但希望在戰後看到一個強大、裝備精良的烏克蘭，而歐洲應在保衞和支持烏克蘭方面發揮主要作用，派部隊駐紮烏克蘭監督停火，但美國可能只提供支持，不會派兵參與。

報道指，馬克龍於今年2月曾提出歐洲國家派兵到烏克蘭，當時遭德國及其他北約國家反對，但特朗普推動停火再次帶起相關討論。磋商最初由法國和英國開始，現在擴大到包括特朗普、澤連斯基及其他歐洲政府，目前仍處於初步階段，有數個未解問題，例如會涉及甚麼歐洲國家、軍隊數量、美國的支援角色、俄羅斯會否接受北約國家士兵駐烏。

知情官員透露，任何派駐到烏克蘭的歐洲部隊只會是具體維和或停火監督力量一部分，並非北約行動。外界對計劃有疑慮，由於部隊可能要應對俄羅斯違反停火協議的情況，歐洲國家需保持警惕。法國官員則已明確表示，計劃需要美國的某種支持，但尚不清楚特朗普新政府會否考慮，而且不清楚歐洲國家能否騰出軍隊或獲得政治支持來參與。最重要的是，克里姆林宮可能會拒絕任何允許北約國家軍隊駐紮烏克蘭的計劃。

在周四，部分歐洲國家外長在德國柏林會面，商討對烏克蘭提供安全保障一事，北約秘書長呂特則邀請了英、法、德、意大利、波蘭領袖，以及歐盟委員會主席萊恩到比利時布魯塞爾，與澤連斯基討論安全保障。

另外，知情官員指特朗普要求歐洲採取更多行動，讓中國向俄羅斯施壓結束戰事，如果中方不同意，可用關稅作談判籌碼。