華批菲在美慫恿下南海滋事　斥日重走軍事擴張老路

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周五（13日）回應近期涉軍問題時，批評菲律賓在美國的慫恿支持下，連續在南海地區多個點位挑釁滋事。他又指摘日本渲染炒作所謂中國軍事威脅，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用伎倆；強調中日兩國外交、防務部門一直就海空安全問題保持溝通，日方完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵。

日本首相石破茂近日發表施政演說稱，將大幅強化防衞力量應對中國。吳謙反斥日方長期以來對中方艦機近距離跟蹤、監視、干擾，危害中方艦機安全，極易引發海空安全問題。中方敦促日方吸取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，願繼續與日方就妥善處理海空突發情況保持溝通，也希望日方相向而行。他另提到，日本中青年軍官代表團上月26日至本月4日訪華，參訪北京衞戍區警衞師、海軍某基地、空軍八一飛行表演隊等單位，赴軍事科學院與中國中青年軍官座談交流，並赴成都、廣州等城市參觀見學。

對於菲律賓海軍司令稱已制定灰色地帶策略，應對中國船隻在南海的行動，吳謙指從仁愛礁、仙賓礁到鱟藤礁，再到黃岩島，一幕幕鬧劇已讓國際社會看清楚，誰才是南海和平穩定的破壞者，誰才是不折不扣的謊言製造者。他又指，菲方不論航行、運補，到哪兒都喜歡帶一船記者，但問題關鍵是看誰更合理合法。他強調，菲方領土範圍由一系列國際條約確定，從未包括中國南沙群島和黃岩島，中方「挑釁加一分，反制強一步」的態度清晰明確，如執迷不悟，將奉陪到底。