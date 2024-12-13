英能源大臣擬明年第一季訪華　聚焦氣候變化議題

美國政治新聞網Politico周四（12日）引述消息報道，英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）計劃在明年第一季訪華，最有可能在3月成行，氣候變化和綠色產品貿易料成主要議題。另有消息指，法國總統馬克龍亦計劃明年再次訪問中國。

報道引述兩名知悉英國政府計劃的業界人士指，文立彬訪華有望促成中英重啟能源對話，兩國能源對話於2010年英國保守黨執政期間啟動，2017年以來未再舉行正式會談。如今在野的保守黨多次批評工黨激進的潔淨能源、淨零排放政策，恐令英國過度依賴中國，隨着美國特朗普新政府可能在經貿領域對華採取更強硬手段，外界關注英國工黨政府將如何積極尋求改善對華關係，同時確保英國能持續從與美國的特殊關係獲利。

英國商業及貿易大臣韋諾韜周四表示，盡可能從美國、歐盟及中國這三大關鍵市場獲取最大利益，是關乎英國未來的自我定位。英國外交大臣林德偉今年10月訪華後，首相施紀賢已確認財政大臣李韻晴將於明年初訪華。英媒引述消息人士指，李韻晴預計明年1月13日當周訪華，也就是特朗普總統就職禮的前一周。