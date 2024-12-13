美成立專項工作組　監測華審查恐嚇美國人

美國總統拜登周四（12日）發布備忘錄，宣布成立中國審查制度監測與行動組，以監測和處理中國任何試圖直接或通過代理人來審查或恐嚇任何美國人員的效果。該專項工作組每年開會至少兩次，監督制定和執行相關對華策略，將與非成員機構以及私營領域、媒體和美國盟國與夥伴的利益相關方磋商以收集訊息。

據美媒報道，這個專項工作組將設在總統的行政辦公室內，主席由國家安全顧問或其指定人選擔任，副主席是國家經濟委員會主任或其指定人選，成員還包括國務院、財政部、中央情報局、聯邦調查局等一些聯邦政府部門的代表。拜登指示相關官員領導跨機構努力，監督制定和執行一體化的聯邦政府策略，監測與處理中國在美國及其屬地或領地對任何行使言論自由的美國人員，包括對在中國做生意的美國公司試圖審查或恐嚇的效果。

在備忘錄發布日的120天內，中國審查制度監測與行動組應向總統和國會相關委員會提交該項策略，並在備忘錄發布日的180天內，向總統和國會相關委員會提交第一份年度報告，在符合國家安全與保密利益的情況下公開報告，今後每年都將提交報告。