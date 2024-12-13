國會明午再表決彈劾尹錫悅　8名執政黨議員決定倒戈

南韓6個在野政黨周四（12日）再次向國會提交總統尹錫悅彈劾動議案，周五（13日）向國會全體會議作報告，國會將於當地周六（14日）下午4時進行投票。韓媒指，目前至少有8名執政黨國民力量的議員決定倒戈，支持彈劾尹錫悅。

今次是最大在野黨共同民主黨等在野勢力第二次彈劾尹錫悅，動議於周五下午2時04分呈報至國會全體會議。彈劾案指出，尹錫悅上周二（3日）宣布緊急戒嚴違反主權在民主義、三權分立原則等憲法和法律規定。在總統指揮下，戒嚴部隊和警察企圖拘留國會議員，戒嚴部隊試圖佔領中央選舉管理委員會及沒收工作人員手機，同時企圖封鎖傳媒人士金於俊成立的民調機構等。

根據《國會法》，國會需要在彈劾案呈報至全體會議後的24小時至72小時內表決，獲300名議員中的至少三分之二、即200人投贊成票，才能通過。由於非執政黨議席只有192席，彈劾案需要至少8名國民力量議員倒戈才能通過。上周六（7日）表決第一次彈劾時，國民力量議員杯葛會議，導致全會因投票人數不及法定人數200人而流產。

另外，南韓蓋洛普周五公布於周二（10日）至周四進行的民調，顯示尹錫悅施政好評率跌至11%，較上周下降5個百分點，為其執政以來的最低紀錄。尹錫悅的差評率高達85%，創下新高。