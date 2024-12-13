中韓高級別經貿會談　明年續交流合作

南韓國產業通商資源部表示，產業部通商交涉本部長鄭仁教周四（12日）在首爾與到訪的中國商務部副部長李飛舉行經貿部門高級別會談，盤點兩國經貿合作成果，並商討應對今後全球經貿環境變化的合作方案。雙方一致認為，在全球貿易環境不確定性增大之際，兩國通過合作擴大貿易規模，供應鏈得到穩定管控，並商定明年將繼續保持交流與合作。

鄭仁教表示，明年南韓將擔任亞太經合組織（APEC）輪值主席國，呼籲中方為成功舉辦APEC領導人峰會和部長級會議提供協助。他強調，希望切實做好明年第13屆中日韓經貿部長會議和中韓投資合作委員會會議的籌備工作，為兩國、地區以及全球經濟的穩定發展作出貢獻。

中韓經貿聯委會第28次會議同日在首爾舉行，南韓外交部副部長姜仁仙和李飛分別率團與會。姜仁仙表示，希望會議能推動兩國進一步加深合作和溝通，保持供應鏈穩定；又期待中方對韓試行的免簽入境政策能為兩國人員交流活躍作貢獻，推動經濟合作發展。李飛亦希望雙方能持續推進，力促經濟合作更上一層樓。

南韓外交部周五（13日）回應南韓總統尹錫悅涉華言論，指無論南韓國內局勢如何，將繼續發展與中國的雙邊關係，與中國保持必要的溝通。中國外交部發言人毛寧同日回應，針對韓方有關涉華言論，已表明中方立場，推動中韓關係健康穩定發展，符合雙方的共同利益，希望韓方為此積極努力。