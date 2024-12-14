中國商人被禁入境　華使館斥是典型賊喊捉賊

一名與英國安德魯王子關係密切、已取得永久居留權的中國商人，去年遭倫敦以國家安全為由禁止入境。他之後提出上訴，直至近日遭法院駁回。中國駐英國大使館周五（14日）發聲明指，英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的「間諜」故事，這是典型的賊喊捉賊。

聲明指英國的目的是誣蔑抹黑中國，破壞中英正常人員往來，對此予以強烈譴責。聲明又指，中國黨和政府一貫主張尊重世界不同文明包容互鑑，促進世界各國和諧相處、合作共贏、和平發展，促進中國與世界各國開展正常民間人文交流、發展友好關係，互不干涉內政是中國外交的重要原則。

聲明稱中方胸懷坦蕩，光明磊落，無可非議；英方一些人動輒拿中國的統戰工作說事、詆毀中國政治制度，其用心十分險惡，但決不可能得逞。中方敦促英國有關方面停止制造事端，停止散布中國威脅論，停止破壞中英正常人員交往。

英國白金漢宮拒絕評論，指他們不代表安德魯王子。曾任英國貿易投資特使的安德魯王子，因為與涉及性罪行，並在監獄死亡的美國富豪愛潑斯坦關係密切而受批評，在2019年11月辭去王室職務。