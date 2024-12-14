至少11名執政黨議員決定倒戈　尹錫悅彈劾案通過機會大增

南韓國會於當地周六（14日）下午4時（本港時間下午3時）將召開全體會議，第2次對總統尹錫悅彈劾案進行表決。據指目前已有至少11名執政黨議員決定倒戈，彈劾案通過機會大增。

國會上周六（7日）首次對尹錫悅彈劾案進行表決，但因執政黨國民力量議員的缺席，導致彈劾案流產，因此此次彈劾案的表決成為各方關注焦點。第2次彈劾案由共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨、社會民主黨6大在野黨所屬190名議員及1名無黨派議員共191人參與發起。

再次發起的彈劾案就彈劾理由指出，尹錫悅本月3日宣布緊急戒嚴違反主權在民主主義、三權分立原則等憲法和法律規定；總統指揮戒嚴軍和警察企圖拘留國會議員；戒嚴軍試圖佔領中央選舉管理委員會，沒收選管委工作人員的手機，並企圖封鎖媒體人士金於俊成立的民調機構等。

國會通過彈劾案須國會過半數在籍議員參與發起且三分之二以上在籍議員，即200人投贊成票。由於非執政黨議席只有192席，彈劾案只有在至少8名執政黨投出贊成票的情況下才能獲得通過。