俄在敍空軍基地收拾裝備　美漢被囚7個月後獲釋

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權倒台後，美國太空科技公司Maxar Technologies周五（13日）拍攝的衞星圖像顯示，俄羅斯疑在敍利亞一個軍事空軍基地收拾軍事裝備。另外，一名美國男子在敍利亞被囚禁7個月後獲釋，離開當地。

衞星圖像顯示，位於敍利亞沿海拉塔基亞省（Latakia）的赫梅明空軍基地，有至少兩架俄軍安124運輸機升起鼻頭，準備裝載設備和貨物，附近一架KA52武裝直升機正在拆卸，可能準備運輸，而S400防空部隊人員也在準備從空軍基地先前部署的地點出發。另有報道指，一支由150多輛俄軍車組成的車隊沿公路行駛，估計俄方已與敍利亞過渡政府達成協議，允許俄軍有序撤離。

另外，因在宗教朝聖期間非法從黎巴嫩步行進入敍利亞而被監禁的29歲美國男子蒂默曼（Travis Timmerman），成為上周被反政府武裝從當地監獄中釋放的數千人之一。他起初被誤認為12年前在敍利亞失蹤的美國記者泰斯（Austin Tice），泰斯目前仍下落不明。美國國務卿布林肯在約旦表示，正努力把蒂默曼帶回家，但拒絕說明詳情。有官員透露，蒂默曼已乘美軍直升機，從敍利亞飛抵約旦。