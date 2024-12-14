尹錫悅任內推動美日韓關係　陷第一夫人醜聞民望大跌

金建希（右）的醜聞令尹錫悅（左）民望大跌。（Getty Images圖片）

南韓總統尹錫悅彈劾案獲國會通過，需即時停職。他在總統任內積極推動美日韓關係，惟第一夫人金建希近年捲入多宗醜聞，令尹錫悅民望大跌。以下為重要時序：

1960年12月18日：出生於首爾

1988年：首爾大學法律系畢業

1991年：通過第33回的律師資格考試

1994年2月：完成司法研修院第23期課程

1994年3月：擔任大邱地方檢察廳檢察官

2009年：擔任大邱地方檢察廳特別搜索部檢察長

2017年：擔任首爾中央地方檢察廳檢察長

2019年：擔任南韓檢察總長

2021年6月：宣布參選總統

2021年7月：加入國民力量黨

2022年5月：宣誓就職總統

2022年9月：與時任日本首相岸田文雄首次會晤

2022年11月：就梨泰院人踩人事故道歉

2023年4月：在美國國會發表演講

2023年8月：在美國馬里蘭州大衞營首次舉行美日韓三國峰會

2023年12月：夫人金建希涉收受名牌手袋，遭公民團體「參與連帶」檢舉

2024年6月： 國民權益委員會公布調查結果，指金建希無違法行為

2024年8月：負責調查金建希的反貪官員倒斃寓所

2024年11月：就金建希所涉爭議向國民道歉

2024年12月3日：宣布實施緊急戒嚴令