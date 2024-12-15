伯恩斯：中美主要為競爭　正確平衡助穩定關係

美國駐中國大使伯恩斯將於下月卸任，美媒上周六（14日）刊登他的專訪，他指中美關係主要都是關於競爭，任內80%時間處理與華競爭，20%時間處理合作，是一個「正確的平衡」，有助穩定雙方關係。

伯恩斯指，任內成就包括中美合作應對芬太尼問題、改善兩軍溝通及近期的換囚。對於芬太尼問題，他承認美國以前完全不與中方合作的政策沒有成果，中方零行動，兩國目前處於合作打擊芬太尼的正確道路上，中方在過去13個月拘捕了300名涉及芬太尼交易的中國公民，禁止出口55種易製毒化學品和合成毒品，這是中國政府首次採取如此廣泛的行動。

美國總統當選人特朗普提名前參議員珀杜（David Perdue）出任駐華大使，伯恩斯指二人有透過電郵聯絡，他已指示駐華大使館人員支持珀杜構建中美關係。他拒絕評論特朗普的對華關稅威脅，僅指拜登政府2021年上台時保留對華關稅是正確的事。他同時表明關注中國產能過剩導致不公平競爭和威脅美國工業，美國不能承受第二次「中國衝擊」，不會讓此發生。

對於中國對俄羅斯的軍事支援，伯恩斯稱不相信中國領導層明白在俄烏戰事全力支持俄方會引發甚麼風暴，美方自戰事爆發以來已清晰表明此點，而這是中美之間的主要分歧，是有代價的。