朝軍襲庫爾斯克烏軍陣地　傳因語言不通擊斃8俄軍

烏克蘭總統澤連斯基上周六（14日）指，俄羅斯已調派北韓士兵到西部庫爾斯克州攻擊烏軍佔領的陣地。

澤連斯基表示，烏方當日掌握初步證據顯示俄軍把朝軍編入聯合部隊，已開始動用大量北韓士兵在庫爾斯克州發動攻擊。他續指，北韓士兵目前只被派到庫爾斯克，之後可能會前往其他前線，而朝軍至今已承受了明顯的損失。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）同日聲稱，一批北韓士兵在庫爾斯克作戰期間，疑因語言不通而向車臣卡德羅夫軍的士兵開火，導致8人死亡。HUR指出，語言問題仍然是俄軍和朝軍在戰場上的困難障礙，截至上周六累計約200名俄朝部隊士兵死亡。俄軍成部署北韓部隊的地點制訂了特定守則，俄軍士兵進入相關區域前，必須接受檢查和交出電子設備。

另一邊廂，美國印太司令部司令帕帕羅日前指，俄羅斯可能是向北韓提供米格29戰機和蘇27戰機，換取北韓派兵支援俄羅斯攻烏，北韓或會再向俄羅斯索取額外軍事能力，包括彈道導彈技術、再入飛行器、潛艇技術和防空系統。根據美媒估計，俄羅斯向北韓交付戰機的規模視乎當前庫存，截至今年初交付了185架米格29和蘇27戰機。