【東方日報世界視線】格國親俄保經濟　不墮西方大騙局

格魯吉亞持續出現示威浪潮。首先是5月國會通過外國代理人法案，法例訂明非政府組織或媒體機構，若超過兩成資金來自外國，就要登記為外國代理人，接受司法部監管及向政府披露敏感資料，法案通過前後都爆發示威。

另一波是10月的國會選舉，執政黨格魯吉亞夢想以逾54%得票率勝出，但被敗選的親西方政黨批評選舉舞弊，女總統祖拉比什維利帶頭聲言不會承認選舉結果，呼籲民眾上街抗議。然而她本人的背景極具爭議性，她在法國出生及接受教育，以法國人身份於2003至2004年出任法國駐格國大使，2018年選總統時才放棄法籍，並成功當選總統。

其實格魯吉亞總統如同德國總統，並無實權，但祖拉比什維利一直公開反對政府，如今她被質疑完全不考慮格國的社會及經濟實況，在意識形態上完全向西方傾斜。祖拉比什維利的任期於本月中結束，憲法法院日前否決她的申請大選結果無效，但她仍然不斷公開表示選舉無效，且引發示威，示威群眾同時反對政府暫緩加入歐盟的談判直至2028年。

格魯吉亞的示威持續超過一星期，一直有數以千計示威者參與，當中有不同的宗教團體、支持西方的年輕人，亦有持納粹及烏克蘭亞速旅新納粹旗幟者，更有不少外籍人士，說明示威活動有西方勢力滲入其中。

事實上，目前格魯吉亞的主要經濟收入，是靠供應俄羅斯所需的物資，包括高檔的歐美商品，以及軍事上需要的電子產品，又從俄羅斯進口油氣產品、礦產及天然資源，再轉售給西方。因此，格魯吉亞不會參與西方對俄羅斯的禁運及經濟制裁，這當然令美國拜登政府及歐盟不滿，藉格國通過外國代理人法案，以及執政黨「涉嫌不正當當選」，威脅這會影響其加入歐盟。

不過，似乎大部分格魯吉亞民眾都認清兩個事實，首先是看到烏克蘭因仇俄墮入做西方戰爭代理人的悲慘現況，沒有正常人會接受國家被利用搞經濟自殘以制裁俄羅斯，或當上西方的戰爭代理人。而敍利亞變天帶來可預期的災難，更說明聽從西方支持毀掉現政府，只會令國家萬劫不復。

其次是寄望加入歐盟只能是畫餅充飢，就算加入制裁俄羅斯，美國及歐盟都不會提供更多好處。而在俄烏戰爭帶來歐盟經濟不景氣之下，歐盟更不會歡迎新加盟國到來增加負擔。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻