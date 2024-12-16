尹錫悅屬內亂頭目　戒嚴偵查本部傳召周三受查

南韓警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處、國防部調查本部組成的戒嚴事件合作偵查本部周一（16日）表示，總統尹錫悅涉嫌發動內亂和濫用職權，當天將向總統辦公室發送傳召他調查的到案要求書。

到案要求書以高級公職人員犯罪調查處檢察官名義撰寫，指控尹錫悅是「內亂頭目」，濫用職權妨礙權利行使，要求他周三上午10時前往高級公職人員犯罪調查處辦公大樓，以涉嫌發動內亂和濫用職權的疑犯身份受查。合作偵查本部計劃派人直接把到案要求書，送交總統室總務秘書官室。

周一上午，警察廳國家偵查本部把尹錫悅涉嫌內亂的案件移交高級公職人員犯罪調查處，此舉可能是考慮到若尹錫悅無正當理由不斷拒絕到案時，可透過拘留令強制他到案。根據規定，警方只能向檢察官申請拘留令或逮捕令，警方或許認為透過合作調查的高級公職人員犯罪調查處提請拘留更為合適。

此前，檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部周日（15日）指，上周三（11日）曾就尹錫悅本月3日頒布戒嚴令一事，傳喚他周日早上10時到首爾中央地方檢察廳接受調查，但他無現身，計劃再發傳票。