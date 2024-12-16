美向台出售M1A2T坦克　運抵新竹裝訓部

台軍向美國採購108輛被譽為「地表最強」的M1A2T主力坦克，台灣陸軍相隔30年再度迎接新型主力坦克。首批38輛周日（15日）運抵台北港，周一（16日）凌晨0時許運往新竹陸軍裝甲兵訓練指揮部及第584旅，成為北部地區防衞作戰的核心力量，將與美方人員一同點交「開箱」。

該批M1A2T坦克運抵台北港後，為防止曝光，台灣防務部門在疑似卸載作業的位置，以兩層貨櫃圍成一個封閉區域，再將整輛以帆布包覆的坦克吊掛至拖板車上，以拖板車載運的方式，每小時一批、分4批運送到新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。台媒指，這批坦克交付，意味台灣裝甲戰力重大升級。

M1A2T坦克的「T」代表台灣，即「台灣特規版」，根據台美雙方最新協商，明年、後年各再交運42輛與28輛。事實上，台灣陸軍當初評估至少需要500輛新坦克，汰換現役千輛的老舊坦克，但在防衞預算分配考量下，時任參謀總長李喜明認為大坦克不適合台灣地形，不符合不對稱作戰，只同意採購108輛。台媒料如俄烏戰爭停火，美國軍火商一定掉頭向台推銷，關注台軍在特朗普新政府上台後會否建案增購。