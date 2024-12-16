峇里運毒9人幫　5人印尼服刑19年回澳

（左起白衫者）阮晉德青、陳思毅及諾曼早年在印尼受審。（Getty Images圖片）

9名澳洲人2005年4月試圖從印尼峇里島，偷運8公斤、當時市值400萬澳元（約1,980萬港元）毒品海洛英出境，最終一同落網，獲「峇里9人幫」（Bali Nine）之稱。經過19年時間，澳洲與印尼早前達成遣返協議，兩國政府周日（15日）宣布，餘下5名成員已經回國。

澳洲總理阿爾巴內塞表示，5名澳洲公民，分別是諾曼（Matthew Norman）、拉什（Scott Rush）、斯蒂芬斯（Martin Stephens）、陳思毅（Si Yi Chen）及丘加伊（Michael Czugaj）已經回國，又指他們已在印尼服刑超過19年，現在是時候回家。

同案另外4人，印尼早年曾指陳子維（Andrew Chan）及蘇庫馬蘭（Myuran Sukumaran）屬行動的首腦，於2015年槍決，導致與澳洲之間外交關係一度破裂。至於案中唯一女被告勞倫斯（Renae Lawrence）2018年重獲自由，餘下阮晉德青（Tan Duc Than Nguyen）同年癌症不治死亡。