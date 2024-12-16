參與推翻阿薩德　疆獨武裝組織揚言襲擊中國

參與協助敍利亞反對派武裝推翻巴沙爾．阿薩德政權的「突厥斯坦伊斯蘭黨」（Turkistan Islamic Party，TIP）近日接連發放影片，揚言未來要襲擊中國，中國異教徒很快就會嚐到沙姆地區異教徒所經歷的痛苦。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，注意到有關承繼 「東伊運」 的分子出現在敍利亞的報道，並確認該組織如何在中國境內外策劃和實施多宗暴力恐怖襲擊事件。

突厥斯坦伊斯蘭黨以推動維吾爾民族獨立為宗旨，前身為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，又稱「東伊運」，它於1990年代末到2010年代初在新疆地區發起多宗暴力活動，尋求新疆獨立，建立一個政教合一的「東突厥斯坦伊斯蘭國」。中國政府在新疆展開反恐行動後，部分東伊運成員加入聖戰分子，在2011年爆發的敍利亞內戰中攻打政府軍。美國政府曾列東伊運為恐怖組織，時任國務卿蓬佩奧於2020年指10多年來沒有可信證據表明東伊運繼續存在，把該組織剔出恐怖組織名單。

時值敍利亞反對派武裝閃電式攻擊巴沙爾．阿薩德政權，突厥斯坦伊斯蘭黨領袖突厥斯坦尼（Abdul Haq al-Turkistani）於本月6日發聲明指，當回教徒在各地慶祝勝利時，東突厥斯坦（即新疆）的回教徒仍然生活在壓迫之下，如果真主願意的話，在真主支持下，中國的異教徒很快就會嚐到沙姆地區異教徒所經歷的痛苦。

12月8日、即巴沙爾．阿薩德政權垮台之日，突厥斯坦伊斯蘭黨再發布影片，片中的武裝分子蒙面、手持機關槍，揚言會在新疆烏魯木齊、阿克蘇市、喀什市戰鬥，驅離中國異教徒。突厥斯坦伊斯蘭黨武裝分子上周二（10日）在敍利亞拉塔基亞省一間清真寺表明，中國政府把他們趕走，他們是東突厥斯坦的聖戰者。

美媒上周五（13日）指，突厥斯坦伊斯蘭黨新一輪針對中國的行動，可能會進一步顛覆亞洲地區武裝活動不斷增加的地緣政治爭端。劉鵬宇回應指，近年來承繼 「東伊運」 的分子與國際和區域恐怖主義、分裂勢力勾結更加密切，不斷策劃針對海外華人目標的襲擊，在相關國家和地區參與或實施恐怖活動，嚴重威脅國家安全，也嚴重損害有關國家和地區的安全與穩定。恐怖主義是人類的共同敵人，東伊運已被聯合國安理會列為恐怖組織，打擊東伊運是中國反恐的核心關切，也是國際社會的共同責任。中方願同阿富汗及有關國家深化溝通協調，共同打擊東伊運，維護地區和世界的安全穩定。