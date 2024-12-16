中日韓體育部長開會　應對誹謗運動員

中國、日本和南韓負責體育行政工作的部長會議周日（15日）在東京舉行，通過《東京聯合聲明》，確認在應對運動員遭誹謗中傷和振興殘障人士體育方面加強合作，下次會議定於2026年在華舉行。南韓央行周一（16日）另舉辦東盟和韓中日（10+3）經濟合作及金融穩定論壇。

中日韓體育部長會議近年受新冠疫情影響採用線上方式舉行，今次第5屆會議是6年來首次線下舉行。日本文部科學相阿部俊子表示，為了整個亞洲的和平與可持續發展，將進一步充實三國交流與協作。應對誹謗中傷成為各國共同的課題，如在巴黎奧運會比賽中失誤的中國體操運動員遭狠批等，三國將分享政策和先進事例。各國殘奧會首次與會，今後將合作推動人才交流和亞洲各地普及。

另外，南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、東盟與韓中日宏觀經濟研究辦公室主任李扣慶、國際貨幣基金組織（IMF）亞太部主任斯里尼瓦桑等人出席「10+3」經濟合作及金融穩定論壇，討論宏觀經濟動向和展望、長期發展等議題。南韓央行還將攜手政府於周二至周三（17至18日），舉辦東盟和中日韓副財長及央行副行長會議。