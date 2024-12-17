歐盟第15輪對俄制裁　首度針對華企及北韓高官

歐盟周一（15日）通過第15輪對俄制裁，首度針對4間供應俄羅斯無人機和微電子零組件的中國企業進行全面性制裁，並針對北韓派遣軍隊助俄侵略烏克蘭的行為，制裁北韓國防部長努光鐵、北韓人民軍副總參謀長金永福2名高官。

歐盟在周一外交部長會議上，通過對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第15輪制裁方案，在新增的84個制裁對象中，首度納入直接供應俄羅斯武器相關產品的中國企業。其中包括4間中國企業供應俄軍用於侵烏的無人機和微電子零組件，以及1名中國人和2間企業涉及協助俄方規避歐盟先前的制裁。他們將被禁止前往歐盟、凍結歐盟境內資產，以及禁止向歐盟金融機構集資。

根據歐盟公報，被制裁的中國企業包括在香港登記的亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links），負責人為俄籍，歐盟指它為俄烏戰爭以來最大的微電子零組件對俄供應商，產品用於組裝俄軍使用的海鷹無人機。

另外被制裁的還包括設深圳的巨航航空科技和紅兔矢量實業，以及廈門林巴賀航空發動機，協助俄羅斯規避制裁而遭歐盟抵制的中國對象還有設在河北的宏強機械，以及貿易商人李曉翠，她協助俄軍工集團取得歐盟對俄禁運物資，旗下的寰宇智芯國際貿易公司同受制裁。