TikTok入稟美最高法院　再要求暫緩執行禁令

中國短片分享平台海外版TikTok與母公司北京字節跳動面臨美國政府強迫出售法令，TikTok周一（16日）入稟美國最高法院，再次要求暫緩執行。

TikTok一方指，事件涉及言論自由，有重大公眾利益，呼籲最高法院裁定華府的禁令違反憲法第一修正案。TikTok指若果美國人獲知會瀏覽內容有被秘密操控的危機，而他們仍選擇睜大雙眼去看，憲法第一修正案應該讓他們作出這個選擇，而不受政府監控。

據報TikTok行政總裁周受資周二（17日）會到美國總統當選人特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園寓所會面。特朗普早前見記者時指，會檢視有關TikTok的問題，又指自己在大選中獲得年輕選民的支持，認為TikTok在他競選時發揮作用。

消息人士指，周受資在11月特朗普勝出大選後，已經尋求與對方會晤，但今次是兩人自大選後第一次會面。 美國聯邦上訴法院上周拒絕批准TikTok暫援執行強制出售令的申請，維持要求母公司字節跳動，最遲要在下月19日剝離TikTok美國業務，否則TikTok將會被禁。